Авто
Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus KomendantАвтоновости дня вчера в 05:35
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях. С машиной лично ознакомился глава ведомства Денис Мантуров. Патентные изображения новинки, которая станет уже пятой моделью в линейке Aurus (после кабриолета), на днях появились в базе Роспатента.
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Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Порошенко договорился с Зеленским о встрече
Действующий украинский президент Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Экономика
Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53
Транспорт
На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобилей
На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Обновлено в 03:30
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Кино
Эта сцена из «Мстителей: Финал» намекает на события четвертой фазы киновселенной
Фанаты продолжают пристально изучать «Мстителей: Финал» — уж слишком там много пасхалок и отсылок.
Обновлено в 03:00
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Кино
Экранизацию Saints Row снимет режиссёр «Форсажа 8»
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено вчера в 14:32