Авто

Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus KomendantАвтоновости дня вчера в 05:35

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях. С машиной лично ознакомился глава ведомства Денис Мантуров. Патентные изображения новинки, которая станет уже пятой моделью в линейке Aurus (после кабриолета), на днях появились в базе Роспатента.
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

РБКвчера в 10:27

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

РИА Новостивчера в 10:08

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

AutoNewsвчера в 09:52

В Сети появились первые официальные фотографии внедорожника Aurus Komendant

CarsWeek.ruвчера в 08:30

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Motorвчера в 06:08

Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant

Автоновости днявчера в 05:35

Внедорожник Aurus Komendant: первые фотографии

Журнал Авто.рувчера в 06:25
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Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей

«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина

Обновлено в 01:57
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным

«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

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Футбол

Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Культура

Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Обновлено в 03:34
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Порошенко договорился с Зеленским о встрече

Действующий украинский президент Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Экономика

Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53
Транспорт

На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобилей

На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Обновлено в 03:30
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Кино

Эта сцена из «Мстителей: Финал» намекает на события четвертой фазы киновселенной

Фанаты продолжают пристально изучать «Мстителей: Финал» — уж слишком там много пасхалок и отсылок.
Обновлено в 03:00
Театры

Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Кино

Экранизацию Saints Row снимет режиссёр «Форсажа 8»

Обновлено в 03:14
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено вчера в 14:32
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