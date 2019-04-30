Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantТАСС 09:18

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликованы 30 апреля на официальной странице ведомства в Facebook.
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

ТАСС09:18

В Сети появились первые официальные фотографии внедорожника Aurus Komendant

CarsWeek.ru08:30

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Автоновости дня05:35

Мантуров «засветил» первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

SpeedMe07:07

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Motor06:08

Внедорожник Aurus Komendant: первые фотографии

Журнал Авто.ру06:25

Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant

Известия07:22
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Интернет

Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд

База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения

Обновлено в 08:44
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Кино

Умер режиссер фильма «Двойной форсаж» Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Месси получит правительственную награду Каталонии

Обновлено в 08:15
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Общество

Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону

Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие

Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата

Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Космос

В Коста-Рике на жилой дом упал метеорит

На прошлой неделе в Коста-Рике на один из домов, расположенных в Сан-Карлосе, упал осколок метеорита. Его вес составил более килограмма.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Общество

Император Японии Акихито отрекся от престола

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
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