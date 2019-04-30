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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantТАСС 09:18
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликованы 30 апреля на официальной странице ведомства в Facebook.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Интернет
Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд
База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Кино
Умер режиссер фильма «Двойной форсаж» Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Общество
Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие
Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата
Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Космос
В Коста-Рике на жилой дом упал метеорит
На прошлой неделе в Коста-Рике на один из домов, расположенных в Сан-Карлосе, упал осколок метеорита. Его вес составил более килограмма.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Кино
Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»
В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11