Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantТАСС вчера в 09:18
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликованы 30 апреля на официальной странице ведомства в Facebook.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено 29 апреля в 05:59
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено вчера в 00:11
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Армия и оружие
Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»
Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено вчера в 07:48
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Авто
В Сети показали первые изображения новой Lada Granta Sport
Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте
Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Янина Студилина сильно похудела
Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд
Хоккейный клуб «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера.
Обновлено вчера в 15:30