Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantТАСС 09:18
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликованы 30 апреля на официальной странице ведомства в Facebook.
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Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Авто
Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla
Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено в 10:35
Музыка
Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами
Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено в 19:37
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено в 21:50
Политика
Николас Мадуро выступил с обращением к нации
В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам.
Обновлено в 22:17
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Футбол
Ван Боммел может возглавить «Милан»
Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел может стать новым главным тренером «Милана».
Обновлено в 13:49
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Политика
Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:02
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено в 03:20
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Общество
Парижане посоветовали брать на пикник легкие закуски
Практичные французы предпочитают не тратить слишком много времени на подготовку пикника и берут с собой простые закуски: сыр, ветчину, овощи, вино.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне
Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Обновлено в 17:58
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Общество
Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек
С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено в 23:30
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
США заявили о потере превосходства в космосе из-за России
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР.
Обновлено в 23:15
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57