Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantРИА Новости 10:08
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Единоборства
Нурмагомедов завершит карьеру после трех ближайших боев
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.
Обновлено в 15:28
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
На видео видно, как митингующие бьют по борту военного джипа, после чего тот разворачивается, наезжая на людей, и уезжает.
Обновлено в 12:41
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Футбол
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире
Обновлено в 16:06
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше
Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Финансы
Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар
Курс доллара по отношению к рублю на вечерних торгах во вторник 30 апреля неожиданно резко взлетел до 65.00.
Обновлено в 12:43
Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии
Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено в 08:32
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01