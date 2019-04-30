Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantРИА Новости 10:08

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Денис Мантуров
Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации.
— Денис Мантуров, российский политикКомсомольская правда 11:10

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В Сети появились первые официальные фотографии внедорожника Aurus Komendant

CarsWeek.ru08:30

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

РИА Новости10:08

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

ТАСС09:18

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

РБК10:27

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Motor06:08

Внедорожник Aurus Komendant: первые фотографии

Журнал Авто.ру06:25

Минпромторг опубликовал фото внедорожника Aurus Komendant

Автоновости дня05:35
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