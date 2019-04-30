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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantРИА Новости 10:08
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации.
— Денис Мантуров, российский политикКомсомольская правда 11:10
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