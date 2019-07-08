Авто
Стала известна цена лимузина AurusДвижок 04:52
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
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"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.РИА Новости04:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
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