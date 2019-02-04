Экономика

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайрингВедомости вчера в 21:23

Просьба ритейлеров об ограничении комиссий, выплачиваемых торговыми точками за прием карт, не нашла поддержки у Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Читать в источнике
с чего всё началось

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Ведомство выступило против регулирования комиссий за эквайринг Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Минпромторг не поддержал идею ограничения комиссий за эквайринг

НТВ02:41

Минпромторг против ограничения комиссий за эквайринг

News.ru02:18

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Право.ру03:48

Минпромторг РФ не поддержал предложение ретейлеров о регулировании комиссий за эквайринг

Реальное время00:29

Минпромторг не поддержал идею ввести ограничение комиссий за эквайринг

ПРАЙМ00:04

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Ведомостивчера в 21:23

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Коммерсантъвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

Обновлено в 05:45
Происшествия

На одежде погибшей группы Дятлова обнаружена радиация

Прокуратура намерена провести повторную экспертизу в связи с обнаружением на одежде погибших в 1959 году на Северном Урале туристов из группы Дятлова радиоактивных веществ.
Обновлено в 05:26
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

СМИ узнали предварительную причину смерти Децла

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики провели исследование, чтобы выяснить причину смерти 35-летнего рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Обновлено в 02:46
Авто

«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta

Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

Следователи нашли тело в обломках самолета Салы

Обновлено в 07:18
Политика

Вдова погибшего в Сирии лётчика добилась повышения пенсии через суд

Обновлено в 08:47
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Интернет

В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты

У владельцев продукции Apple появилась дополнительная функция защиты для WhatsApp.
Обновлено в 09:10
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто

Volvo отзывает в России почти 2 тыс. автомобилей

Российский дилер Volvo - ООО "Вольво Карс" - отзывает в России 1 тыс. 937 автомобилей моделей S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60, а также XC90 из-за проблем в программном обеспечении (ПО).
Обновлено в 03:46
Экономика

Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП

В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Пациентам ростовской больницы приходилось платить по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате.
Обновлено в 09:14
Авто

«Заряженный» Hyundai Tucson N составит конкуренцию Audi SQ5

Кроссовер Hyundai Tucson получит «заряженную» версию от спортивного подразделения N. Инсайдеры в компании утверждают, что модель будет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
Обновлено в 04:54
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили услугу питания для пассажиров

Руководство российской компании «Уральские авиалинии» временно перестало предоставлять пассажирам питание на борту.
Обновлено в 08:16
Экономика

Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone

Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone, сообщает «Ъ». По данным издания, крупные розничные сети, в том числе «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store, снизили стоимость на iPhone XR с 63 990 – 64 990 руб. до 59 990 руб.
Обновлено в 07:33
Авто

На Украине перестали покупать «Запорожцы»

Обновлено вчера в 14:17
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Экономика

Ozon отменил бесплатную доставку товаров

Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
Обновлено в 09:38
Музыка

Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

Обновлено в 09:25
Происшествия

Чиновницу мэрии Саратова задержали по делу о превышении полномочий

Обновлено в 06:15
Общество

Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района

Обновлено в 09:01
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Транспорт

Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 кг кокаина

Обновлено в 08:56
Общество

Глушаков отказался от спора за детей

"Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи", - приводит слова адвоката супруги футболиста Сергея Жорина "РИА Новости".
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Происшествия

Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский уволен

«Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
ещё по теме
Виктор Леонидович Евтухов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное