Экономика

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайрингВедомости вчера в 21:23

Просьба ритейлеров об ограничении комиссий, выплачиваемых торговыми точками за прием карт, не нашла поддержки у Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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с чего всё началось

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Ведомство выступило против регулирования комиссий за эквайринг Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Минпромторг против ограничения комиссий за эквайринг

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Для небольших магазинов банки увеличили комиссию за прием к оплате банковских карт до 3%

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Минпромторг не поддержал идею ограничения комиссий за эквайринг

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Российская газета10:25

Минпромторг не поддержал идею ввести ограничение комиссий за эквайринг

ПРАЙМ00:04

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Ведомостивчера в 21:23

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Коммерсантъвчера в 17:52
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