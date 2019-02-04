Экономика
Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайрингВедомости вчера в 21:23
Просьба ритейлеров об ограничении комиссий, выплачиваемых торговыми точками за прием карт, не нашла поддержки у Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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с чего всё началось
Ведомство выступило против регулирования комиссий за эквайринг Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга.Коммерсантъвчера в 17:52
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