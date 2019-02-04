Экономика

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайрингВедомости вчера в 21:23

Просьба ритейлеров об ограничении комиссий, выплачиваемых торговыми точками за прием карт, не нашла поддержки у Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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с чего всё началось

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Ведомство выступило против регулирования комиссий за эквайринг Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Минпромторг против ограничения комиссий за эквайринг

News.ru02:18

Минпромторг выступил против ограничения комиссий за эквайринг

Саминвестор01:30

Минпромторг не поддержал идею ввести ограничение комиссий за эквайринг

ПРАЙМ00:04

Минпромторг РФ не поддержал предложение ретейлеров о регулировании комиссий за эквайринг

Реальное время00:29

Минпромторг: стоимость эквайринга не уменьшится

Бизнес.Ру01:07

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Ведомостивчера в 21:23

Минпромторг не прислушался к ритейлерам

Коммерсантъвчера в 17:52
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Авто

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Политика

На Украине рассказали об «обмане Запада»

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Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро

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Происшествия

Самолет пропавшего футболиста Салы найден

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Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт

Уменьшенные дорожные знаки установят в России

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах.
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Происшествия

Самолет из Москвы не приземлился в Красноярске из-за морозов

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Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
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Общество

Подъездные пути к Крымскому мосту перенесут для сохранения античной усадьбы

Железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту будут перенесены на 150 метров для того, чтобы сохранить древнюю усадьбу Манитра в районе Керчи.
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Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
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К месту работ по расчистке завала на Бурее доставили буровую установку

Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам

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Обновлено в 01:28
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Минздрав заявил о росте случаев заболевания раком в России

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Немецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Большинство опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями 2,5-3 часа в день, в основном, это были девочки.
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Технологии

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ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения (5G).
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Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Артемов

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Экономика

«Победа» пожаловалась властям на несостоятельность Utair

В декабре 2014 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков попросили первого вице-премьера Игоря Шувалова не поддерживать Utair, финансовые проблемы которой стали следствием «бессистемной экспансии» за счет дешевых тарифов.
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Происшествия

В аварии под Владимиром погибли три человека

Три человека погибли, пятеро ранены в столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в УМВД по региону.
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Происшествия

В Ленобласти мужчина с ножом взял в заложники врачей скорой

В Ленинградской области полицейским пришлось вызволять из чужой квартиры сотрудников скорой помощи, прибывших на вызов.
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Из России хотят уехать более 40% молодёжи

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Арестованный челябинский депутат отпущен из СИЗО

Областной суд отпустил его под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.
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Появился тизер новых «Мстителей»

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Компании Tesla грозит банкротство через месяц

Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям.
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