Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайрингВедомости вчера в 21:23

Ведомство выступило против регулирования комиссий за эквайринг Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга.

с чего всё началось

Просьба ритейлеров об ограничении комиссий, выплачиваемых торговыми точками за прием карт, не нашла поддержки у Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Минпромторг не поддержал ограничение комиссий за эквайринг

Интернет В WhatsApp появилась новая функция защиты Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.

Спорт Российские биатлонисты прилетели на Кубок мира в Канаду без винтовок Российские биатлонисты столкнулись с проблемами перед участием в очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 11 февраля в канадском Кэнморе.

Авто LADA Vesta подешевела в новых комплектациях Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.

Общество IKEA начнет сдавать мебель в аренду Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.

Авто BMW выпустит спецверсию купе 8-Series Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.

Политика МИД направил ноту Франции после слов Макрона о российских СМИ Российский МИД направил ноту в посольство Франции с просьбой прокомментировать высказывания президента Эммануэля Макрона о "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов".

Общество Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.

Происшествия СМИ назвали вероятную причину смерти Децла По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.

Происшествия В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Авто Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.

Экономика Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Экономика Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики Согласно первой оценке Росстата, в 2018 г. ВВП вырос на 2,3% против 1,6% годом ранее. Это максимальные с 2012 г. темпы роста.