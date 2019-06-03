Экономика
Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговлеКоммерсантъ 07:14
Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг не видит необходимости в разработке отдельного закона об интернет-торговле
Интерфакс - Россия07:53
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Обновлено в 08:41
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Политика
Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США
В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено в 06:51
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика
Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
Обновлено в 08:26
Финансы
Поддержку акциям «Газпрома» оказала хорошая отчетность
Напомним, что совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 16,61 руб. на акцию, тем самым годовая дивидендная доходность может составить 7,7%. Поддержку акциям "Газпрома" оказала также хорошая отчетность за I кв. 2019 г. Финансовые результаты "Газпрома" превзошли ожидания рынка.
Обновлено в 04:17
Политика
Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову
Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации
Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования.
Обновлено в 09:24
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Здоровье
Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце
Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Экономика
Франчайзинговые магазины и малую розницу выведут из-под действия закона о торговле
Как сообщалось, Минпромторг подготовил законопроект, который выводит франчайзинговые магазины и небольшие розничные компании из-под действия запретов закона о торговле.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
Обновлено в 03:33
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Экономика
На 30 крупнейших банков пришлось более 90% вкладов физлиц
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в первом квартале 2019 года увеличилась с 89,6% до 90,3%. Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 года, — следует из документа.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07