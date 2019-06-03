Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговлеКоммерсантъ 07:14

Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.

Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговле

Общество Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.

Политика Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.

Общество В Свердловской области ожидают грозы и град Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Экономика Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.

Финансы Поддержку акциям «Газпрома» оказала хорошая отчетность Напомним, что совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 16,61 руб. на акцию, тем самым годовая дивидендная доходность может составить 7,7%. Поддержку акциям "Газпрома" оказала также хорошая отчетность за I кв. 2019 г. Финансовые результаты "Газпрома" превзошли ожидания рынка.

Политика Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Происшествия Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования.

Футбол Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново» Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

Здоровье Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.

Авто Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.

Экономика Франчайзинговые магазины и малую розницу выведут из-под действия закона о торговле Как сообщалось, Минпромторг подготовил законопроект, который выводит франчайзинговые магазины и небольшие розничные компании из-под действия запретов закона о торговле.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Политика Порошенко захотел стать отцом нации Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.

Кино ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом «Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.

Гаджеты Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.