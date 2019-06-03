Экономика

Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговлеКоммерсантъ вчера в 07:14

Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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Минпромторг оценил идею разработки закона об онлайн-торговле

Rambler News Serviceвчера в 08:11

Минпромторг займётся законом об интернет-торговле

News.ruвчера в 07:16

Минпромторг не видит необходимости в разработке отдельного закона об интернет-торговле

Интерфакс - Россиявчера в 07:53

Минпромторг не увидел необходимости в отдельном законе об интернет-торговле

Интерфаксвчера в 07:53

Минпромторг не планирует разработать отдельный закон об интернет-торговле

РИА Новостивчера в 07:17

Минпромторг не видит необходимости в проекте, регулирующем интернет-торговлю

Народные новостивчера в 08:10

Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговле

Коммерсантъвчера в 07:14
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Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Обновлено в 04:28
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Мурманской области возбуждено дело о краже моста

Возбуждено уголовное дело по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 04:23
Экономика

Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Происшествия

Задержанный экс-глава клиники Мешалкина госпитализирован

Ранее Покушалов работал заместителем директора клиники Мешалкина.
Обновлено в 04:31
Общество

За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4%

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.
Обновлено в 03:43
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Экономика

ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов

В докладе говорится о "дыре" в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019–2020 годы, сообщает телеканал Antenna.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Хакасии нашли тела пропавших полгода назад туристов

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

Обновлено в 02:33
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика

В администрации Зеленского рассказали о его графике работы

Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека

Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Обновлено в 03:56
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone

Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 04:13
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