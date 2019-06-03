Экономика
Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговлеКоммерсантъ вчера в 07:14
Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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Минпромторг не видит необходимости в разработке отдельного закона об интернет-торговле
Интерфакс - Россиявчера в 07:53
Минпромторг не видит необходимости в проекте, регулирующем интернет-торговлю
Народные новостивчера в 08:10
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В Мурманской области возбуждено дело о краже моста
Возбуждено уголовное дело по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба.
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Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
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Ранее Покушалов работал заместителем директора клиники Мешалкина.
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Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.
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Экономика
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В Хакасии нашли тела пропавших полгода назад туристов
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Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
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Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора
Обновлено в 03:56
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone
Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 04:13