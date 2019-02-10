Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларькиРИА Новости 15:44

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.

с чего всё началось

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.

Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки

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