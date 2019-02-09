Экономика

Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продуктыРоссийская газета 00:22

Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В ближайшее время он будет внесен в правительство и Госдуму.
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Виктор Евтухов
Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены. На рынках, конечно, разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции.
— Виктор Евтухов, российский политикBFM.ru 03:49
с чего всё началось

Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты

Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В ближайшее время он будет внесен в правительство и Госдуму. Количество рынков у нас за последние десять лет сократилось катастрофически - в 5-6 раз.
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Российский политик
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