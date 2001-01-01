Экономика

Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкцийНациональная служба новостей 05:07

Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития. По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.
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с чего всё началось

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.
Коммерсантъвчера в 18:46

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Обезопасить от санкций: На защиту российского автопрома попросили 150 млрд рублей - источник

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БИЗНЕС Online02:31

СМИ: Минпромторг попросил 150 млрд руб. для защиты автопрома от санкций

Аргументы и Факты03:41

Чиновники попросили 150 миллиардов для защиты российского автопрома от санкций

ФедералПресс03:03

«Ъ»: Минпромторг просит 150 млрд рублей на импортозамещение в автомобилестроении

ТАСС02:19

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Интерфакс02:00

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Коммерсантъвчера в 18:46
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В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова

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ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался

Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
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Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
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В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
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Эксперт: судья должен был назначить пенальти в ворота ФК «Порту»

Специалист считает, что судья обоснованно назначил штрафной удар в ворота «быков» на 88-й минуте игры, после которого португальский клуб забил единственный в матче мяч.
Обновлено в 05:25
Технологии

Сеть 5G заработала на Тверской улице в Москве

Обновлено в 08:27
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

«Интер» объявил о трансфере Лукаку

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Общество

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Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Счета фонда Навального заблокировали из-за дела об отмывании денег

Счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Алексея Навального заблокировали из-за дела об отмывании денег, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Экономика

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Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
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В Ленобласти пьяный мужчина сжег в доме мать и сожительницу

Обновлено в 07:15
Происшествия

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Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Обновлено в 02:26
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
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Транспорт

Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода

Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода во время объезда Красносельского района в четверг, 8 августа.
Обновлено в 04:44
Транспорт

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В ходе общественной кампании сотрудники ГИБДД России совместно с представителями экспертного центра "Движение без опасности" всеми доступными способами попробуют донести до автолюбителей мысль о том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек

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Энергетика

«Северный поток-2» может подорожать из-за отсутствия разрешения Дании

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено в 11:32
Общество

Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд

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Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
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8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
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Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
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Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
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