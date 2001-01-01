Экономика
Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкцийНациональная служба новостей 05:07
Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития. По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.Коммерсантъвчера в 18:46
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов
Коммерсантъвчера в 18:46
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