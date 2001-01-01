Экономика

Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкцийНациональная служба новостей 05:07

Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития. По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.
Коммерсантъвчера в 18:46

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Чиновники попросили 150 миллиардов для защиты российского автопрома от санкций

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БИЗНЕС Online02:31

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Коммерсантъвчера в 18:46

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Царьград02:57

«Ъ»: Минпромторг просит 150 млрд рублей на импортозамещение в автомобилестроении

ТАСС02:19

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Интерфакс02:00

СМИ: Минпромторг попросил 150 млрд руб. для защиты автопрома от санкций

Аргументы и Факты03:41
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

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Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
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Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии

Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
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МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы

С начала августа количество заявлений на получение визы значительно возросло. Это привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК

Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
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Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
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Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео

Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.
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Представлен клип официального гимна чемпионата мира-2019

Песня получила название «Чемпион». ФИБА представила клип официального гимна ЧМ-2019.
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Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Армия и оружие

Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии

«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие

Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Происшествия

Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

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Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга

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Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
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Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

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Коллекция заблуждений: почему видеонаблюдение доступнее и нужнее, чем вы думаете

Причины, по которым владельцы бизнеса решают приобрести систему видеонаблюдения, могут быть самыми разными.
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Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
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ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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Сбежавшая на Балтику Савченко снялась в «эротичной» фотосессии

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Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
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ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн

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