Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.

с чего всё началось

Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития. По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.

Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций

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