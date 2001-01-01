Экономика

Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкцийНациональная служба новостей 05:07

Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития. По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.
Коммерсантъвчера в 18:46

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Чиновники попросили 150 миллиардов для защиты российского автопрома от санкций

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БИЗНЕС Online02:31

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Интерфакс02:00

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ТАСС02:19

СМИ: Минпромторг попросил 150 млрд руб. для защиты автопрома от санкций

Аргументы и Факты03:41

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Коммерсантъвчера в 18:46
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей

Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
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Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
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Происшествия

В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела

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В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса

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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
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Глава ГКНБ Киргизии рассказал, как были вооружены спецназовцы

Во время штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева сотрудники «Альфы» были вооружены шумовыми гранатами, помповым оружием.
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
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Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Авто

Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию

Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
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Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
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МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы

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Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34

По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
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Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

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Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.
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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев намерен сменить клубную прописку, сообщает «Чемпионат».
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ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой

Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
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Политика

Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии

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Армия и оружие

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Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
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Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
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В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
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Происшествия

Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

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