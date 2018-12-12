Минпромторг ведёт диалог с ассоциацией производителей косметических изделий для решения вопроса с маркировкой тестеров, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров

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