Общество
Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров
Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеровРИА Новости05:01
Минпромторг ведёт диалог с ассоциацией производителей косметических изделий для решения вопроса с маркировкой тестеров, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости05:01
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Телефакт09 декабря в 01:00
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