Общество

Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров
РИА Новости
05:01

Минпромторг ведёт диалог с ассоциацией производителей косметических изделий для решения вопроса с маркировкой тестеров, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости05:01

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Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров

РИА Новости05:01

Угадайте запах по флакону. С полок в магазинах могут исчезнуть тестеры духов

Телефакт09 декабря в 01:00
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Путешествия

Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юридических лица, которые работали под брендом «Жемчужная река».
Обновлено в 10:13
Общество

Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за фейки внесен в Госдуму

Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.
Обновлено в 07:26
Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.
Обновлено в 08:56
Общество

Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях

Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено в 09:12
Транспорт

Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

На время новогодних праздников парковочные места в Москве станут бесплатными.
Обновлено в 10:36
Общество

Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость

Устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения предполагается использовать для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории таможенных служб, службы безопасности и других.
Обновлено в 07:31
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 02:30
Общество

Москву украсят к Новому году более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд

Для создания новогодних световых конструкций в Москве используют более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.
Обновлено в 09:56
Общество

В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро

В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено в 07:39
Общество

Госдума приняла закон о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой в случаях, если извещение о наложении административной ответственности поступило после льготного 20-дневного срока.
Обновлено в 04:27
Общество

Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «бедствие»

Графическим символом уходящего, 2018 года в Японии стал иероглиф «вадзавай», означающий «бедствие», передает телеканал Nihon TV.
Обновлено в 02:04
Общество

В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

В документе отмечается, что учителя и администрация школ не могут наказывать учащихся за длинные и окрашенные волосы, декоративный маникюр, пирсинг, сережки у мальчиков, вечерний макияж и массивные украшения.
Обновлено в 08:27
Общество

Экологи назвали самые грязные регионы России

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала новую версию экологического рейтинга регионов России, заключительную в 2018 году.
Обновлено в 10:12
Общество

Собянин: Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд руб. в год

В Москве за последние годы построено более 50 гостиниц. Сейчас возводятся и проектируются еще около 30.
Обновлено в 03:55
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