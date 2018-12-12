Общество
Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров
Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеровРИА Новости05:01
Минпромторг ведёт диалог с ассоциацией производителей косметических изделий для решения вопроса с маркировкой тестеров, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости05:01
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Путешествия
Рейс из Китая в Петербург с туристами «Жемчужной реки» перенесен
Вылет рейса "ИрАэро" с клиентами туроператора "Жемчужной реки" из китайского города Санья в Санкт-Петербург, запланированного на четверг, перенесен на неопределенное время из-за уточнения списков пассажиров, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 18:14
Транспорт
ГИБДД запретила МВД менять правила дорожного движения
Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
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Общество
Домодедово установит алкорамки для проверки персонала на трезвость
Уточняется, что алкорамки установят перед входом в контролируемую зону, они будут предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и других служб, работающих на его территории.
Обновлено в 11:25
Общество
Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях
Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено в 09:12
Общество
В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости
В Государственную думу внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.
Обновлено в 08:13
Общество
К Новому году Москву украсят 1,5 тысячи километров гирлянд
Для праздничного оформления Москвы было использовано более 1,5 тысячи километров светодиодных гирлянд, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.
Обновлено в 09:39
Транспорт
Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники
Обновлено в 10:36
Общество
Правозащитника Льва Пономарева перевели в камеру с некурящими
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что 77-летний правозащитник Лев Пономарев переведен в камеру с некурящими арестантами в спецприемнике №1. Он объяснил, правонарушители согласились поменяться между собой и, таким образом, разделились по камерам, где курят и где нет.
Обновлено в 10:48
Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении утвердили закон о любительском рыболовстве.
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Общество
История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал жителям ознакомиться хотя бы с минимальной информацией об онкологии.
Обновлено в 17:25
Общество
IP-пациент: Евгения Никулина перевели в госпиталь в Лос-Анджелесе
Россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в кибератаках, 9 декабря перевели в госпиталь для прохождения психиатрического обследования.
Обновлено в 16:01
Общество
Названы самые грязные регионы России
Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России за 2018 год.
Обновлено в 11:49
Общество
Собянин уволил председателя Москомстройинвеста
"Освободить Тимофеева Константина Петровича от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в распоряжении.
Обновлено в 17:51
Транспорт
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото
"Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.
Обновлено в 10:27
Общество
Госдума приняла закон о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой в случаях, если извещение о наложении административной ответственности поступило после льготного 20-дневного срока.
Обновлено в 04:27