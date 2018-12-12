Минпромторг ведёт диалог с ассоциацией производителей косметических изделий для решения вопроса с маркировкой тестеров, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Путешествия Путешествия Рейс из Китая в Петербург с туристами «Жемчужной реки» перенесен Вылет рейса "ИрАэро" с клиентами туроператора "Жемчужной реки" из китайского города Санья в Санкт-Петербург, запланированного на четверг, перенесен на неопределенное время из-за уточнения списков пассажиров, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.

Транспорт Транспорт ГИБДД запретила МВД менять правила дорожного движения Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

Общество Общество Домодедово установит алкорамки для проверки персонала на трезвость Уточняется, что алкорамки установят перед входом в контролируемую зону, они будут предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и других служб, работающих на его территории.

Общество Общество Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.

Общество Общество В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости В Государственную думу внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.

Общество Общество К Новому году Москву украсят 1,5 тысячи километров гирлянд Для праздничного оформления Москвы было использовано более 1,5 тысячи километров светодиодных гирлянд, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

Транспорт Транспорт Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

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Общество Общество Госдума приняла закон о любительском рыболовстве Депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении утвердили закон о любительском рыболовстве.

Общество Общество История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал жителям ознакомиться хотя бы с минимальной информацией об онкологии.

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Общество Общество Собянин уволил председателя Москомстройинвеста "Освободить Тимофеева Константина Петровича от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в распоряжении.

Транспорт Транспорт В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото "Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.