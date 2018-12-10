Экономика

Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Интерфакс
09:36

Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Интерфакс09:36

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Минпромторг: «АвтоВАЗ», BMW и Hyundai могут подписать специнвестконтракты до конца года

ТАСС14:21

Важное за день. Главные события Нижегородской области

НТА-Приволжье11:00

«Группа ГАЗ» заключила специнвестконтракт с правительством России

Московский Комсомолец10:46

Подписан специнвестконтракт о создании производств новых моделей на базе предприятий «Группы ГАЗ»

Newsroom2410:35

Минпромторг и группа ГАЗ подписали СПИК на 20 млрд рублей

Коммерсантъ Нижний Новгород10:13

Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей

Интерфакс09:36

ГАЗ и Минпром России подписывают инвестиционный контракт на 20 млрд рублей

Общественное телевидение России08:26
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Экономика

В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 14:26
Энергетика

Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России

Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал идею либерализации (отмену госрегулирования) цен на сжиженный природный года в России, которая включает использование СПГ в качестве газомоторного топлив, использование на объектах тепло- и электрогенерации, а также в автономной газификации.
Обновлено в 14:20
Финансы

Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.
Обновлено в 13:10
Экономика

Названы регионы России с самой большой пенсией

Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 13:46
Экономика

Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям

Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено в 14:04
Экономика

40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики

Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 13:34
Финансы

Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 14:24
Экономика

Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия

Обновлено в 12:38
Экономика

Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов

По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.
Обновлено в 13:56
Финансы

Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена

Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Экономика

Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб

Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.
Обновлено в 10:00
Экономика

Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.
Обновлено в 13:18
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 10:44
Экономика

Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей

Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 08:51
Экономика

В кабмине не поддержали законопроект, обязывающий самозанятых платить страховые взносы

Законопроектом предусматривается установление тарифов страховых взносов для самозанятых, "исчисляемых в процентах от МРОТ, установленного федеральным законом", а также "установление обязанности таких лиц представлять в налоговые органы уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию названных услуг в течение трех месяцев после начала деятельности".
Обновлено в 13:40
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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