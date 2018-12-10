Экономика
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Интерфаксвчера в 09:36
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ГАЗ и Минпром России подписывают инвестиционный контракт на 20 млрд рублей
Общественное телевидение Россиивчера в 08:26
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
Экономика
Россиян обяжут установить «умные счетчики» на газ
Жителей России, пользующихся центральным газоснабжениям, могут обязать установить «умные счетчики».
Обновлено в 01:26
Экономика
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
Бенефициар Альфа-банка Михаил Фридман говорил с конкурентами о возможной продаже кредитной организации, пишет Financial Times со ссылкой на семерых источников, осведомленных об этих переговорах.
Обновлено в 01:25
Экономика
Власти Венесуэлы заявили о росте инфляции до 1,3 млн процентов
Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1 300 000%, сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного венесуэльского парламента) Рафаэль Гусман.
Обновлено в 01:23
Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 01:01
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено в 00:29
Финансы
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено в 01:23
Экономика
Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям
Новым исполнительным вице-президентом Сбербанка стал Давид Рафаловский, руководивший блоком «Технологии» банка.
Обновлено в 01:21
Экономика
Создание энергокольца в Северо-Восточной Азии обойдется в $7,6 млрд
KEPCO отмечает, что создание в Северо-Восточной Азии Большого энергетического кольца позволит обеспечить стабильные поставки электроэнергии в Южную Корею, которая планирует со временем отказаться от использования тепловых и атомных электростанций.
Обновлено в 00:04
Экономика
Российский сервис InDriver заработал в Бразилии и Эквадоре
Крупный российский сервис заказа такси InDriver объявил о выходе на рынок Бразилии и Эквадора.
Обновлено в 00:02
Экономика
Минпромторг определил новые параметры господдержки промышленности
Минпромторг определил новые параметры господдержки промышленности Начатая по инициативе вице-премьера Дмитрия Козака реформа господдержки промышленности начала смягчаться.
Обновлено вчера в 17:11
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»
Gleden Invest, которая управляет активами владельца сети Azimut Hotels Александра Клячина, стала владельцем Московского завода плавленных сыров «Карат», сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора компании Рафика Магжанова.
Обновлено в 01:21
Энергетика
В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги
Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту.
Обновлено в 00:54
Экономика
Планы по демографии и росту благосостояния поправили
Вторая версия документов, описывающих новую социальную политику до 2024 года, которая увеличит среднюю продолжительность жизни до 78 лет и сократит число бедных с 13 млн до 6,6 млн, принципиальных новшеств не содержит, отмечает "Ъ". Бедность, по версии Минтруда, победит "социальный контракт", рождаемость повысят маткапитал и детсады, смертность снизят уже принятые программы в сфере медицины.
Обновлено в 01:15