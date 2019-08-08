Экономика

Минпромторг готовит анонс нового электромобиляREGNUM 05:32

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О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году. Об этом сообщил 8 августа замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе VII Международного евразийского форума такси.
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Минпромторг готовит анонс нового электромобиля

REGNUM05:32

Минпромторг анонсирует выпуск нового российского электромобиля в 2020 году

DP.RU05:31

Минпромторг анонсирует новый российский электромобиль

Российская газета05:24

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