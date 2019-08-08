Экономика
Минпромторг готовит анонс нового электромобиляREGNUM 05:32
О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году. Об этом сообщил 8 августа замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе VII Международного евразийского форума такси.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК
Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили с Netflix контракт на $200 млн
Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
Обновлено в 03:26
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области
В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие
Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Проезд в петербургском метро подешевеет с 1 сентября
С 1 сентября горожане могут существенно сэкономить на оплате проезда в метро.
Обновлено в 05:11
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Обновлено в 04:26
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика
В Москве ввели меры поддержки франчайзинга в малом и среднем бизнесе
Меры поддержки для франчайзинга впервые вводятся постановлением, которое приняли в ходе заседания Президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 02:59
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Общество
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы
С начала августа количество заявлений на получение визы значительно возросло. Это привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58