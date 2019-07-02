Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.

Автокомпании, заключившие специнвестконтракты, взяли на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя машин, а также расширению их модельного ряда. Реализация контрактов предполагает осуществление поставок автомобилей на внутренний и на мировые рынки.

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