Экономика
Минпромторг РФ в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиляИнфорос вчера в 06:01
Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что ведомство совместно с ведущими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выход на российский рынок нового электромобиля.
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с чего всё началось
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Авто Mail.ru" сообщил, что серийное производство Zetta может начаться до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.ТАССвчера в 05:07
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Производство в РФ нового электромобиля может быть запущено в 2020 г. - Минпромторг
Финмаркетвчера в 05:27
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
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