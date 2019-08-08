с чего всё началось

Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что ведомство совместно с ведущими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выход на российский рынок нового электромобиля.

Минпромторг РФ в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля

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