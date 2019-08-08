Экономика
Минпромторг РФ в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиляИнфорос 06:01
Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что ведомство совместно с ведущими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выход на российский рынок нового электромобиля.
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с чего всё началось
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Авто Mail.ru" сообщил, что серийное производство Zetta может начаться до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.ТАСС05:07
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