Экономика
Минпромторг РФ в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиляИнфорос 06:01
Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что ведомство совместно с ведущими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выход на российский рынок нового электромобиля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Обновлено в 06:30
Политика
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Общество
В Монголии установили памятник маршалу Георгию Жукову
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Гари Невилл назвал Лукаку толстым
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Министр транспорта Сирии проверил работу международного аэропорта Дамаска
Обновлено в 07:56
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В МИД РФ прокомментировали события в Киргизии
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Политика
В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии
Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью телеканалу ZDF, что немцы должны быть благодарны русским, так как без них не было бы объединения Германии.
Обновлено в 05:07
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика
Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина
Обновлено в 08:27
Политика
Музей Черномырдина в Оренбуржье планируют достроить к 1 сентября
Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1992-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.
Обновлено в 08:29
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Авто
Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Новые поколения седана Renault Logan, хэтчбека Sandero и кроссовера Sandero Stepway покажут в Европе в ближайшие 2 года.
Обновлено в 03:23
Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
В Китае представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями
На 8 августа была запланирована пресс-конференция, на которой представлен смартфон Nubia Z20.
Обновлено в 07:11