Экономика

Минпромторг РФ в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиляИнфорос 06:01

Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что ведомство совместно с ведущими международными автопроизводителями в 2020 году анонсирует выход на российский рынок нового электромобиля.
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