Общество

Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголемФАН вчера в 06:08

Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомостивчера в 05:55

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известиявчера в 10:55

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвывчера в 08:00

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новостивчера в 06:13

С водки сдуют пену

Российская газета11:27

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАССвчера в 05:18

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБКвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
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Общество

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В Star Citizen появилась система правопорядка

Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
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Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду

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Американский ритейл уходит в онлайн

Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
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Происшествия

Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым

Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено в 00:34
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
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В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли

Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
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В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»

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Выбор премьера от МВФ на Украине назвали «могилой» Зеленского

Бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал главную причину возможного краха политической силы президента Украины Владимира Зеленского.
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Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
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Кино

Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
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Ученые нашли простой способ хорошо выспаться

Обновлено в 10:43
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

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В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
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Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

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Новый вид туризма совмещает работу и отдых

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Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения

Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.
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