Экономика
Минпромторг поддержал идею ввести утилизацию 100% товаров и упаковкиГоворит Москва 12:21
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъвчера в 12:24
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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас
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Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном
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Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Обновлено в 11:04
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Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
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Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
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Стоунз выбыл на срок до 10 дней
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за травмы бедра выбыл из строя на срок от 7 до 10 дней.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
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Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Грозит опасность: французы напомнили Макрону о страсти Путина к дзюдо
"Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки", - предостерегает газета.
Обновлено в 09:10
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%
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Обновлено в 09:30
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Экономика
Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России
Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Ставрополье трехлетний ребенок утонул в реке
"В городе Пятигорске в реку Подкумок упали двое детей, двух и трех лет, в результате чего один ребенок утонул (трехлетний), один ребенок спасен (двухлетний) и госпитализирован в городскую больницу", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.
Обновлено в 09:20
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
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Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54