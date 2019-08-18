Экономика
Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%SM News 15:19
Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъ12:24
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