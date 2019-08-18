Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».

Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Политика Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Происшествия МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321 Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.

Религия Яблочный Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник В 2019 году Яблочный Спас — 19 августа. Это народное название православного праздника Преображение Господне.

Экономика Барометр ВТО указал на мертвый штиль В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Политика Великобритания лишила гражданства пленного в Сирии боевика ИГ Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Общество В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Экономика Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Гаджеты Представлена «умная» домашняя экосистема от LG в партнерстве с LUMI Компания LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании с LUMI United Technology, работающей в сфере Интернета вещей (IoT) и решений для «умного» дома.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Кино Как зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных киношедевров В четверг, 29 августа, в 23:10 зрители канала «ТВ Центр», посмотрев новый документальный фильм «Большие деньги советского кино» узнают, как и на чем зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных шедевров.

Футбол Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо» Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.