Экономика
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в РоссииРоссийская газета10:15
Минприроды ожидает дефицит алмазов в России. Это может произойти в будущем из-за истощения разработанных месторождений, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
Российская газета10:15
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Экономика
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