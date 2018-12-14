Экономика
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в РоссииРоссийская газета10:15
Минприроды ожидает дефицит алмазов в России. Это может произойти в будущем из-за истощения разработанных месторождений, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
Российская газета10:15
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