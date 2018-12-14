Экономика
Минприроды ожидает дефицит алмазов в России. Это может произойти в будущем из-за истощения разработанных месторождений, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
Российская газета10:15
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика
Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр
Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 11:57
Экономика
Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза
Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
Обновлено в 07:20
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть
Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Экономика
«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»
«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:38
Экономика
Российские томаты опустились в цене ниже импортных
Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:14
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено в 07:49
Экономика
Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии «Экстра М»
В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких издательств сообщила о прекращении с 1 января хозяйственной деятельности типографии "Экстра М". Издания вынуждены срочно искать другие типографии, пишет газета, а исполнительный директор "Экстра М" Константин Чуев от комментариев отказался.
Обновлено в 10:46
Экономика
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Обновлено в 07:01
Экономика
Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.
Обновлено в 07:48
Экономика
Минфин прокомментировал идею передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка
Идея передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка кажется хорошей, она сейчас прорабатывается, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 06:30