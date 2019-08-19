Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%. Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть это предложение, пишет «Коммерсантъ».

Политика Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата» Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Энергетика «Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии "Укртрансгаз" согласовал с операторами других стран технические решения для реверсных поставок газа из Румынии и рассчитывает, что с 2020 года по этому маршруту на Украину можно будет ежегодно импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

Гаджеты Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в России "Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав", - сказал Путин журналистам в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о прошедших в РФ акциях.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.

Культура В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев Музей мыла из города Шуя Ивановской области расскажет все об истории мыловарения и покажет мраморного Мойдодыра XIX века и многочисленные сорта мыла.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на свой возлюбленной Лорен Хашиан.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Авто «Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер» Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.

Происшествия В Севастополе мусоровоз протаранил 15 автомобилей В Севастополе неисправность мусоровоза стала причиной крупного ДТП с 15 легковыми автомобилями.

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильных Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Происшествия В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.