Экономика
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковкиОбщая газета.RU вчера в 02:31
Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%. Полная утилизация товаров и упаковки позволит пополнить бюджет за счет экологического сбора на 136 млн рублей.
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъ18 августа в 12:24
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СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Московский Комсомолец18 августа в 15:45
Минпромторг поддержал предложение довести норму переработки упаковки до 100%
Российская газетавчера в 15:24
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Интерфакс18 августа в 14:46
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