Экономика

Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%Полит.ру 01:15

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%. Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть это предложение, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
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