Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковкиКоммерсантъ 02:48

Министерство рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. от утилизации. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. За счет него в 2018 году было получено только 2,2 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

Подробнее о событии

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Коммерсантъ02:48

Правительство рассматривает идею о введении полной утилизации товаров и упаковки

Эхо Москвы02:30

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30

«Ъ»: Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:33

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

News.ruвчера в 16:22

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфаксвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено вчера в 21:22
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Авто

Что может свести на нет перспективы развития электромобилей?

Во многих странах правительство стимулирует производство электрокаров, говоря, что за ними будущее.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств

Обновлено в 01:05
Экономика

Минимальный размер оплаты труда повысят

В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Игры

Названы шесть признаков, указывающие на проблемы с азартными играми

Ученые из Королевского колледжа психиатров рассказали о шести способах понять, что у человека проблемы с азартными играми.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике

Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Единоборства

Мейвезер планирует реванш с Пакьяо

Соперники встретились в 2015 г, тогда именно американский боец победил в бою. Ранее ГЛАС рассказал: Сехудо вызвал на бой Круза.
Обновлено в 02:47
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Обновлено вчера в 06:42
Политика

Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

Обновлено вчера в 16:56
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве

В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 00:59
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Экономика

Омские энергетики в первом полугодии уплатили на 19% налогов больше

Объём налоговых поступлений от предприятий по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в первом полугодии 2019 года составил 3,3 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное