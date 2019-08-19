Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%. Это позволит загрузить перерабатывающие мощности, внести вклад в спасение экологии и увеличить доходы от экосбора до 136 млрд рублей, считают в ведомстве.

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

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