Экономика

В Минприроды предложили ввести утилизацию 100% товаров и упаковкиИнфо24 08:36

Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5–35% до 100%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства. Сейчас производители обязаны утилизировать не более трети своей продукции или платить экологический сбор.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
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