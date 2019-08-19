Экономика
В Минприроды предложили ввести утилизацию 100% товаров и упаковкиИнфо24 08:36
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5–35% до 100%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства. Сейчас производители обязаны утилизировать не более трети своей продукции или платить экологический сбор.
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъвчера в 12:24
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