Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиИзвестия 04:41

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант». За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
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