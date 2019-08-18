Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиИзвестия 04:41
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант». За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъвчера в 12:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено 17 августа в 15:52
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено в 15:03
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Авто
Nissan показал новый Juke на официальных фото
Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV.
Обновлено в 08:17
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Политика
Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией
Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал во время визита в Киев
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара во время визита в Киев отчитала командира лайнера и кинула кусок традиционного каравая на пол.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Появилось видео боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Политика
Twitter заблокировал тысячи аккаунтов противников протестов в Гонконге
Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Технологии
Деградация производительности сети Tor может стоить всего несколько тысяч долларов в месяц
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Джорджтаунского университета и Исследовательской лаборатории ВМФ США представили на конференции USENIX интересный доклад (PDF), посвященный деградации производительности сети Tor.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Футбол
Батшуайи и Рюдигер играют за «Челси» U-23
Обновлено в 14:20
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене
Военная авиация арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла удары по мятежникам (хуситам) из движения "Ансар Алла", позиции которых располагались на севере Йемена.
Обновлено в 17:57
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45