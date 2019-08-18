Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиИзвестия 04:41

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант». За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30

Минпромторг поддержал предложение довести норму переработки упаковки до 100%

Российская газета15:24

Минпромторг поддержал идею ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Говорит Москва12:21

Минпромторг поддержал полную утилизацию товаров

Коммерсантъ12:51

В ГД заявили, что увеличение нормы переработки упаковки не должно привести к росту цен

ТАСС16:36

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфаксвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено 17 августа в 15:52
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено в 15:03
Политика

Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Игры

Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»

Обновлено 17 августа в 16:10
Авто

Nissan показал новый Juke на официальных фото

Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV.
Обновлено в 08:17
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Политика

Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией

Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал во время визита в Киев

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара во время визита в Киев отчитала командира лайнера и кинула кусок традиционного каравая на пол.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Появилось видео боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено в 16:33
Политика

Twitter заблокировал тысячи аккаунтов противников протестов в Гонконге

Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Барселоне ограбили посла Афганистана

В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Технологии

Деградация производительности сети Tor может стоить всего несколько тысяч долларов в месяц

Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Джорджтаунского университета и Исследовательской лаборатории ВМФ США представили на конференции USENIX интересный доклад (PDF), посвященный деградации производительности сети Tor.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном

Обновлено в 11:29
Футбол

Батшуайи и Рюдигер играют за «Челси» U-23

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене

Военная авиация арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла удары по мятежникам (хуситам) из движения "Ансар Алла", позиции которых располагались на севере Йемена.
Обновлено в 17:57
Футбол

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:53
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное