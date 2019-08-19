Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиREGNUM 03:03

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%. Эту идею, с которой выступило Минприроды РФ, вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
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Интерфаксвчера в 14:46
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
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Спор по направлению денег ФНБ начался в июле 2019 года, тогда, когда объем его сверхдоходов стал выше 7,2% ВВП России.
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Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
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Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Транспорт

Наталья Котова поручила ускорить темпы дорожных работ в Челябинске

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме.
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"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - отметил Руссель, выступая на телеканале BFMTV.
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Происшествия

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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств

Обновлено в 01:05
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Экономика

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

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Собчак объяснила свое ненормальное поведение

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Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321

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В ДТП в Челябинской области погибли два человека

Кроме погибших мужчины и женщины в салоне ВАЗ 2106 находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.
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Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Происшествия

Отколовшийся ледник посек каякеров на Аляске

Каякеры едва не погибли у берегов Аляски.
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Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Политика

Дания отказалась продавать Гренландию США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
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Интернет

Поисковик Google добавил в клавиатуру Gboard 25 российских языков

Google объявил о появлении расширенной поддержки языков Российской Федерации в своей виртуальной клавиатуре Gboard.
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Общество

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