Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%. Эту идею, с которой выступило Минприроды РФ, вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

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