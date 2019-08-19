Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиREGNUM 03:03

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%. Эту идею, с которой выступило Минприроды РФ, вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

Подробнее о событии

Минприроды предложило довести норму переработки упаковки до 100%

ТАСС03:32

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Коммерсантъ02:48

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфаксвчера в 14:46

«Ъ»: Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:33

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

News.ruвчера в 16:22

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Экономика

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено 17 августа в 23:15
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика

Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%

Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» -- одного из крупнейших российских агрохолдингов -- в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf).
Обновлено в 04:42
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Кино

Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»

Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.
Обновлено в 03:34
Технологии

От Siri до «слежки» в сети. 7 сбывшихся предсказаний Стива Джобса, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Еще в прошлом веке Стив Джобс предсказал появление голосовых помошников, Билл Гейтс таргетированную рекламу, а Джефф Безос — бум онлайн-торговли.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации

Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Обновлено в 04:00
Культура

«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.
Обновлено в 03:59
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
Обновлено в 04:20
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол

Филиппе Коутиньо стал игроком «Баварии»

Коутиньо стал игроком «Барселоны» в январе 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 120 млн евро плюс 40 млн в виде бонусов.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин женился. Как сообщает "Стархит", со своей избранницей Натальей он познакомился во время учебы.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Экономика

Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин

В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.
Обновлено в 03:23
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное