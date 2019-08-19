Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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Минприроды назвало полную оплату населением «мусорной реформы» невозможной

Телеканал 360°02:47

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

REGNUM02:22

СМИ: власти предложили переложить ответственность за мусорную реформу на бизнес. Идея может привести к росту цен

URA.Ruвчера в 17:56

Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

Накануне.Ruвчера в 20:24

СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Московский Комсомолецвчера в 19:08

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомостивчера в 15:10
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Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

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Политика

Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Экономика

ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит Конституции

В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 Конституции.
Обновлено в 02:50
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
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Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты

Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Здоровье

Карантин из-за сибирской язвы объявлен в Казахстане

Минсельхоз Казахстана сообщил о подозрении на вспышку сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области на севере страны.
Обновлено в 00:29
Теннис

Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5

Только собираясь на серию турниров на американском харде и заглянув на день в Москву, 23-летний россиянин поделился ожиданиями: «Надеюсь выиграть много матчей и, может быть, даже турниров».
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Политика

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Общество

В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий

Промышленный лов моллюсков начался на побережье в прошлом году, посчитав количество запасов достаточными, однако сейчас на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий, сообщил начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.
Обновлено в 02:14
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Происшествия

В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассказала, как провела отпуск

Обновлено вчера в 18:22
Экономика

Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники

«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
Обновлено в 02:54
Наука

Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни

Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Авто

Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus

Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

Обновлено в 02:18
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
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