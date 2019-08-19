Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Только собираясь на серию турниров на американском харде и заглянув на день в Москву, 23-летний россиянин поделился ожиданиями: «Надеюсь выиграть много матчей и, может быть, даже турниров».
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В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Общество
В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий
Промышленный лов моллюсков начался на побережье в прошлом году, посчитав количество запасов достаточными, однако сейчас на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий, сообщил начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.
Обновлено в 02:14
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
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В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
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Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40