Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.

Политика Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит Конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 Конституции.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным для населения бензином Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Гаджеты Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8 Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.

Здоровье Карантин из-за сибирской язвы объявлен в Казахстане Минсельхоз Казахстана сообщил о подозрении на вспышку сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области на севере страны.

Теннис Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5 Только собираясь на серию турниров на американском харде и заглянув на день в Москву, 23-летний россиянин поделился ожиданиями: «Надеюсь выиграть много матчей и, может быть, даже турниров».

Политика В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Общество В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий Промышленный лов моллюсков начался на побережье в прошлом году, посчитав количество запасов достаточными, однако сейчас на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий, сообщил начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.

Происшествия В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Экономика Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники «Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.

Здоровье Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.

Армия и оружие Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.