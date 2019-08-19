Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

REGNUM02:22

Минприроды предложило новый механизм «расширенной» ответственности производителей. Что ждет бизнес?

Телеканал 360°03:13

СМИ: власти предложили переложить ответственность за мусорную реформу на бизнес. Идея может привести к росту цен

URA.Ruвчера в 17:56

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Московский Комсомолецвчера в 19:08

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомостивчера в 15:10
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Собчак объяснила свое ненормальное поведение

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Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
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