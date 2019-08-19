Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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