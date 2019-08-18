Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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Минприроды РФ обяжет предприятия утилизировать 100% отходов?

Красная весна05:35

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

REGNUM02:22

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомостивчера в 15:10

СМИ: власти предложили переложить ответственность за мусорную реформу на бизнес. Идея может привести к росту цен

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Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

Накануне.Ruвчера в 20:24

СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Московский Комсомолецвчера в 19:08

Минприроды предложило новый механизм «расширенной» ответственности производителей. Что ждет бизнес?

Телеканал 360°03:13
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Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

Обновлено в 03:59
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Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Авто

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

В России начались нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Политика

Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55
Транспорт

Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, передает ОТР. Там приземлился самолёт авиакомпании "Победа".
Обновлено вчера в 06:41
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Жена Мамаева стала жертвой аферистов

Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Анна Нетребко вспомнила о помощи Аллы Вербер

Обновлено в 03:43
Происшествия

Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

Музыкант, заслуженный артист России Михаил Романов совершил самоубийство в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Интернет

В клавиатуру Google добавили 25 российских языков

Сообщается, что на данный момент виртуальная клавиатура Google Gboard обладает поддержкой более четырех сотен языков мира, а также целый комплекс функций, которые призваны существенно упростить процесс набора текста.
Обновлено в 04:41
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне

Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах

Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Политика

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
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Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу

19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
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В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Наука

Включение гена помогло «разубедить» клетки превращаться в раковые

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Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррель

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Космос

Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи

Обновлено вчера в 21:45
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Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца

Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
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