Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Политика
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Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
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Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
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Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
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