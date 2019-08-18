Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Технологии
SAP выпустила новую платформу для работы с данными
Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сделала заявление о своем поведении
Ксения Собчак переживает необыкновенно интересные времена, от чего ей хочется постоянно быть в центре внимания, она получает удовольствие от того, что её обсуждают ещё активнее, чем раньше.
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Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, передает ОТР. Там приземлился самолёт авиакомпании "Победа".
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Общество
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Наука
Памятник растаявшему леднику откроют в Исландии
Мемориальная доска в честь первого растаявшего в результате изменений климата ледника Окйёкюдль появится в Исландии.
Обновлено в 00:33
Наука
На Алтае нашли детское погребение в виде лодки
Археологи нашли на Алтае, в могильнике Курайка III-IV веков, необычное детское захоронение, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН).
Обновлено в 04:11
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей
Ученые отмечают, что применение этого способа выбора пола для человека связано с определенными этическими проблемами.
Обновлено в 05:33
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12