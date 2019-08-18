Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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Минприроды РФ обяжет предприятия утилизировать 100% отходов?

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Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

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Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

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«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
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Кадыров рассказал о своем главном страхе

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Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда

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Определены крупнейшие должники России

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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

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Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль

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Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей.
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