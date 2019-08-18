Как заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов, двигать дальше реформу обращения с отходами только за счет населения невозможно. Как оказалось, существующий механизм не эффективен. Компании отвечают за переработку товаров и упаковки, которые они создали и ввезли в РФ.

с чего всё началось

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.

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