Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуREGNUM 02:22
Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.
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с чего всё началось
«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.Ведомостивчера в 15:10
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин прокомментировал ЧП в Северодвинске: Никакой угрозы нет
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал аварию на военном полигоне в Северодвинске, заявив, что никакой угрозы нет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 11:56
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала поклонникам об увлечениях сына Петра
Как отметил 16-летний Петр, родители сразу «начинают дружить против него и находят, к чему можно привязаться».
Обновлено в 11:34
Футбол
Перед матчем молодежных сборных России и Сербии можно будет отправить открытку Черчесову и сыграть с Тихоновым
За три часа до матча на площади «Мордовии Арены» болельщики смогут сыграть с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление популярной рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Обновлено в 11:20
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби
"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби.
Обновлено в 01:55
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Врач обнаружил опасность кошачьих царапин
Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Авто
Новые модели Mercedes A-Class и B-Class получили гибридные установки
Немецкий автопроизводитель представил новые модификации Mercedes-Benz с индексом 250 e – для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class.
Обновлено в 06:50
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей
Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
Обновлено в 09:33
Наука
В ближайшие три года человеку могут пересадить сердце свиньи
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51