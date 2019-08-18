Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуДеловое.ТВ вчера в 11:00
Министерство природных ресурсов предложило бизнесменам проявить инициативу в реализации реформы обращения с отходами. По мнению представителей ведомства программа должна осуществляться не только за счет населения.
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«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.Ведомости18 августа в 15:10
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Российские чиновники переложат мусорную реформу на плечи граждан и бизнеса
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
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