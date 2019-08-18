Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформуДеловое.ТВ вчера в 11:00

Министерство природных ресурсов предложило бизнесменам проявить инициативу в реализации реформы обращения с отходами. По мнению представителей ведомства программа должна осуществляться не только за счет населения.
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с чего всё началось

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
Ведомости18 августа в 15:10

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Российские чиновники переложат мусорную реформу на плечи граждан и бизнеса

Красная веснавчера в 04:43

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомости18 августа в 15:10

Минприроды предложило новый механизм «расширенной» ответственности производителей. Что ждет бизнес?

Телеканал 360°вчера в 03:13

СМИ: власти предложили переложить ответственность за мусорную реформу на бизнес. Идея может привести к росту цен

URA.Ru18 августа в 17:56

Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

Накануне.Ru18 августа в 20:24

СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Московский Комсомолец18 августа в 19:08

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

REGNUMвчера в 02:22
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Происшествия

Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге

Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
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Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Наука

Jaguar Land Rover разрабатывает передовой 3D-дисплей

Инженеры JLR утверждают, что использование 3D-дисплея может сократить время реакции, а также позволяет водителю более «естественно» реагировать на опасности и подсказки.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Общество

Названы регионы, в которых выросла рождаемость

Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась в двух регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика

Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну

Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Авто

Nissan показал новый Juke на официальных фото

Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются

Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено вчера в 02:53
Авто

Новый Ferrari GT может появиться в ноябре

По-видимому, Элканн намекнул, что новый Ferrari GT появится в ноябре.
Обновлено вчера в 23:18
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Обновлено в 03:35
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Общество

Власти Москвы подобрали еще семь площадок для реновации

В рамках программы реновации в Москве подобрано ещё семь стартовых площадок, сообщил журналистам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
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Футбол

У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись

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Происшествия

Два украинских моряка насмерть отравились спиртом в Черном море

Экипаж танкера «Магус» отравился метиловым спиртом, находясь на борту судна недалеко от порта Тамань.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом

Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
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Транспорт

В Минэкономики вступились за частные камеры

Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
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Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет

Обновлено вчера в 15:11
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